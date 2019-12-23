Усиление миссии ОБСЕ на Донбассе: Пристайко озвучил проблематику

Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ позволяет вести наблюдение на Донбассе в режиме 24 часов в сутки 7 дней в неделю, однако есть проблема с реализацией такого мандата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу».

«Есть две позиции. Первая – это то, что мандат остается неизменным, и они (СММ ОБСЕ, – ред.) имеют право наблюдать 24/7. Здесь наша позиция отличается от российской: они утверждают, что такая возможность у наблюдателей уже есть. Мы же говорим, что это записано, но реальность – другая: они не делают этого, в частности, из-за проблемы безопасности. Это не проблема мандата, а проблема его реализации и ограничений, которые накладывают национальные делегации. Например, потеря американского врача, ранения других работников миссии – страны пытаются сохранить своих людей, уменьшить риски, я их понимаю. Один из вариантов уменьшения рисков – это не позволять наблюдателям ездить ночью заминированными дорогами, полями и так далее», – сказал Пристайко.

«Два варианта выхода: либо усиливать их способности (дроны, действующие камеры, спутники, с которых направляются снимки), или все-таки наращивать человеческий потенциал на территории. Это можно сделать, например, основав на этой территории постоянно действующие пункты, куда экипаж ОБСЕ может доехать и там находиться в безопасности в ночное время. Об этом шла речь и именно такое было предложение», – объяснил министр.

-По его словам, возможно также и изменение количества наблюдателей. «Это тоже возможно, но мы говорили о мандате. Это и так уже крупнейшая в истории ОБСЕ миссия, самая дорогая. И уже есть дефицит кадров, если я не ошибаюсь, там около 70-ти вакантных должностей. Нам бы заполнить имеющиеся позиции», – уточнил Вадим Пристайко.