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Совет Европы приветствовал договоренности ТКГ по обмену пленными

23.12.19 22:53

В Совете Европы приветствовали достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договоренности об освобождении и обмене пленными. Об этом со ссылкой на сообщение спикера Совета Европы Даниэля Холтгена в Twitter сообщает «РБК-Украина».

По его словам, специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил хорошие новости. «Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности о взаимном освобождении и обмена до конца года лиц, которые удерживаются во время конфликта», – написал Холтген.

Напомним, что Украина и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в режиме видеоконференции договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных».

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