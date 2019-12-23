На «спасение» дочери: В Славянске пенсионерка «отдала» аферистам 9 тыс. грн

В Славянске 85-летняя местная жительница перечислила аферистам 9 тыс. грн за, якобы, «спасение» дочери. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления нацполиции в Донецкой области.

«В полицию Славянска обратилась жительница города 1934 года рождения и сообщила, что стала жертвой мошенников», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, пенсионерке позвонила женщина и представилась «следователем». Незнакомка рассказала, что дочь пожилой женщины толкнула человека, который получил травмы.

Во время разговора собеседница предложила «решить вопрос» за 25 тыс. грн, которые нужно было срочно перевести на указанный счет. Узнав, что у пенсионерки указанной суммы нет, цена «выкупа» снизилась до 9 тыс. грн.

Жительница Славянска отправилась к ближайшему терминалу и выполнила все указания. Лишь потом старушка догадалась связаться с дочерью, которая о своих «неприятностях» впервые услышала.

Как подчеркнули в полиции, по статистике, в зоне риска находятся, в основном, пожилые женщины.

Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам о необходимости сохранять бдительность. «Если вам звонят незнакомые и сообщают о том, что с родными произошел подобный описанному инцидент, не поддавайтесь на провокации мошенников! Не надо перечислять деньги на номер абонента, на телефонную карточку или отдавать их незнакомому лицу – все это разновидности удачно построенной преступной схемы», – говорится в сообщении полиции.