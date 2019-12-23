Е-кабинет застройщика: Гончарук рассказал об электронной услуге

Электронным кабинетом застройщика, в котором можно получить разрешения, лицензии и сертификаты на строительство онлайн, за 10 дней его работы воспользовались почти 200 украинцев. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Среди автоматизированных услуг – начало подготовительных работ и начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию. К слову, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 – введено в эксплуатацию», – сообщил премьер.

По его словам, новая система исключает коррупцию при оформлении документов на малое строительство.