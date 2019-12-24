В этом году прошли самые масштабные учения противовоздушной обороны

Текущий год стал рекордным по количеству, качеству и масштабам учений подразделений Противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
«Это свидетельствует о государственном подходе к развитию профессионального войска и системных изменений в самой армии», – говорится в сообщении.
Всего за этот год в Воздушных Силах провели более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил.
Кроме учебно-боевых задач, специалистов ЗРВ привлекали к испытаниям нового ракетного вооружения и исследовательских пусков зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ и на фоне максимально приближенной к боевой обстановке.
Были проведены четыре масштабных мероприятия боевой подготовки, направленные на наращивание возможностей общей системы ПВО страны:
- Учения с боевыми стрельбами зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск на полигоне «Ягорлык», которые прошлой зимой. Отработано боевое применение сразу шести зенитно-ракетных комплексов «Шилка» (ЗСУ-23-4), «Куб» (2К12), «Тор» (9К330), «С-125», «С-300ПТ», «С -300В1». Они подтвердили готовность выдвинуться в заданный район, занять боевые позиции и уничтожить воздушные цели в пределах заявленных характеристик. Сейчас идет формирование новых частей и подразделений, вооруженных этими комплексами. Они усилят ПВО на опасных направлениях.
- Комплексные командно-штабные учения по ПВО государства в августе под руководством командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова. Достижение обучения – высокий уровень возможностей оперативного состава пунктов управления ВС в организации взаимодействия с другими видами и родами войск и составляющими сил обороны в выполнении совместных задач по ПВО страны.
- Стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками ВСУ и другими составляющими сил обороны «Казацкая воля – 2019» в сентябре под общим руководством начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. Здесь отработали управления применением воздушной компоненты, включая ПВО важных государственных и военных объектов в районе вооруженного конфликта. А еще – организацию и управление охраной воздушного пространства и противовоздушной прикрытия стратегических объектов на мирной территории.
- Итоговые тактические учения с боевой стрельбой подразделений ЗРВ в октябре-ноябре, где проверяли меткость стрельбы боевых расчетов по воздушным целям, мобильность, мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушной боя и слаженность действий личного состава.