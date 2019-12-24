В этом году прошли самые масштабные учения противовоздушной обороны

Текущий год стал рекордным по количеству, качеству и масштабам учений подразделений Противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Это свидетельствует о государственном подходе к развитию профессионального войска и системных изменений в самой армии», – говорится в сообщении.

Всего за этот год в Воздушных Силах провели более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил.

Кроме учебно-боевых задач, специалистов ЗРВ привлекали к испытаниям нового ракетного вооружения и исследовательских пусков зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ и на фоне максимально приближенной к боевой обстановке.

Были проведены четыре масштабных мероприятия боевой подготовки, направленные на наращивание возможностей общей системы ПВО страны: