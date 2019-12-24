В Кремле не прочь отменить свои санкции в отношении Украины

В Кремле готовы рассмотреть вопрос о снятии санкций в отношении Украины при наличии инициативы Киева. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, пишет российский «Интерфакс».

Он также не исключил возобновления контактов на правительственном уровне. «Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», – сказал Медведев в беседе с журналистами.

Медведев считает что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что». Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается. Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом «ни разу не разговаривал». «С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком, – ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят – пожалуйста», – сказал Медведев.

Напомним, что Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры. Кроме того, правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в РФ запрещен.

Ранее сообщалось, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенным на неподконтрольных Украине территориях.