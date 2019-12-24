Риск фальсификаций и админресурса: Эксперт рассказала о недостатках нового Избирательного кодекса

Принятый Верховной Радой новый Избирательный кодекс не идеальный, и имеет ряд недостатков, в частности, в отношении парламентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала председатель правления Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть "Опора"» Ольга Айвазовская.

«Мы не достигли идеальных результатов при принятии Избирательного кодекса», – сказала она.

Предполагалось, что новые правила позволят кандидатам продвигаться по региональному списку партии. Но в результате принятой норма, что такой кандидат должен получить 25% голосов в регионе, возможность его продвижения нивелируется. «В ходе кулуарных переговоров между фракциями вместо 1% голосов в региональном округе кандидат теперь должен получить 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться по списку выше», – пояснила Айвазовская.

Из-за будущих больших бюллетеней осложняется процесс голосования для избирателей. «Вместо бюллетеня, в котором избиратель на одном уровне должен был зрительно видеть и форму для голосования за партию в целом и за ее кандидата в списке этой политсилы, избиратель будет видеть длиннющий бюллетень – в конце которого будет небольшой квадратик. И в первую очередь он проголосует в целом за партию и ее региональный список. А потом он должен будет вспомнить номер кандидата, которого хочет из этого списка поддержать, опуститься в конец длинного бюллетеня, найти квадратик, в который безошибочно нужно вписать этот номер», – рассказала эксперт.

«Политики пошли на усложнения, которые привели к закрытию региональные списков, а не к их открытию. И роль избирателя будет снижена в результате применения этой системы – то есть как партия выставит список, так, скорее всего, 30-50% граждан и проголосуют. И таким образом не будут созданы условия для ротации, когда последние в списке партии могут стать первыми по результатам голосования, и попасть в орган власти», – акцентировала глава «Опоры».

Также в Избирательном кодексе оставлена привязка количества мандатов к явке на голосование во всем округе. «Это означает, что если в каком-то регионе будет катаклизм, стихийное бедствие или вооруженный конфликт на Донбассе войдет в новую фазу, и избиратели не придут на участки, этот регион не будет представлен максимально в парламенте. Т.е. на 20:00 дня голосования никто не будет знать, сколько депутатов в той или иной области будет избрано. Потому что сначала нужно будет узнать – сколько пришло избирателей, потом определить квоту одного мандата депутата (например, в 2019 году – она составляла 25,5 тыс. голосов), потом определить явку в этом регионе и сколько таких мандатов "заработали" избиратели. В этой связи есть риск вернуться, во-первых, к практике фальсификации избирательных протоколов, в которые будут вписывать нужное для пропорции число избирателей, которые якобы пришли в день голосования. Во-вторых, применение админресурса, когда избирателя будут гнать на участки, от чего уже давно отказались», – детализировала Айвазовская.

«Радует, что депутаты обещали доработать кодекс до начала весны и некоторые позиции исправить. Но за исключением тех, которые касаются системы выборов», – резюмировала она.

Напомним, что 19 декабря народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, включающий предложения президента Украины Владимира Зеленского. Согласно данному документу, выборы в парламент будут проходить следующим образом: