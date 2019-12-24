Украинцы назвали аргументы за и против вступления в НАТО, – опрос

Украинцы назвали аргументы за и против вступления в НАТО, на что надеются, и чего опасаются. Как сообщают «Донецкие новости», об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Среди утверждений, которые аргументируют необходимость сближения с НАТО, это, прежде всего, то, что членство в Альянсе будет способствовать модернизации национальных вооруженных сил – 50%; укрепит безопасность государства – 50%», – сказал он.

«Вторую по популярности группу аргументов за сотрудничество с НАТО составляют надежда на повышение авторитета Украины на международной арене – 44%; интенсификация процессов по европейской интеграции – 41% и развитие отечественного военно-промышленного комплекса – 44%», – продолжил Каракуц.

По его словам, аргументы против вступления Украины в НАТО показывают, что респондентов в этом плане больше всего волнует аспект безопасности.

«Опасения вызывают утверждения относительно перспектив эскалации конфликта с РФ – 37% и потенциальное привлечение страны в случае вступления в Альянс в военные действия с НАТО – 32%», – проинформировал эксперт.

«Углубления конфликта с РФ больше всего опасаются на юге – 46%, на Донбассе – 41% и на севере – 40%. То есть в тех регионах, которые в случае эскалации первыми ощутят удар агрессора. Значительно ниже уровень страхов относительно перспективного влияния иностранцев и иностранного капитала – 23%, окончательной потери оккупированной территории – 23% и распространения западной культурной модели и морали – 22%», – добавил он.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны. В целом в Украине значительно увеличилась поддержка курса вступления в НАТО за последние 5 лет.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.