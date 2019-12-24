Приведет ли отсутствие компромиссов по Донбассу к дестабилизации в Украине, – мнение

Невозможность удовлетворить запрос на мир на Донбассе на условиях широких компромиссов с Россией к внутренней дестабилизации в Украине не приведет. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Я считаю, что здесь нужно понимать логику общественной и гражданской активности людей, которые придерживаются разных точек зрения: которые больше склонны к широким компромиссам, и которые наоборот – более категоричны», – отметила она.

«Те, которые склонны к компромиссам и готовы были бы их поддержать, в широком смысле этого слова, зачастую они общественно не очень активны. Зачастую это люди, более склонные к патернализму, к перекладыванию ответственности на кого-то – в данном случае на государство», – продолжила Золкина.

По ее мнению, увеличивающееся количество сторонников широкого мира можно объяснить своеобразным политическим патернализмом.

«Обещаний мира до президента Зеленского уже долгое время не было. В политической среде смирились с тем, что компромисса нет, оснований для него нет – будем ждать лучших времен. Поэтому люди, которые на этот мир были согласны, им некого было особо поддерживать. Когда предложение этого мира появилось, им кто-то сказал: "Мы сейчас решим", – люди на это откликнулись», – пояснила эксперт.

«Не потому, что они сами лично с точки зрения гражданской активности этим озабочены: люди расстроены, они устали, их достали война, линия разграничения, тяжелые условия ее пересечения, проблемы с пенсиями, проблемы ВПЛ. Их это все достало, но основная часть этих людей не является общественно активной. Если Зеленский не оправдает их надежд, они его "сносить" не будут, но рейтинг у него просто упадет», – добавила аналитик.

Представитель фонда «Демократические инициативы» считает, что для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и инструментам достижения мира. Эксперт убеждена, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании ситуации на Донбассе и в 2020 году. Эксперт также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV