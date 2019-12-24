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Тело не накрывали несколько часов: В Горловке автомобиль насмерть сбил пешехода (Фото)

24.12.19 09:14
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают горловчане, ДТП произошло 23 декабря в районе остановки «Машзавод им. Кирова»: мужчина переходил проезжую часть, и его сбило авто. Местные жители отмечают, что в этом месте есть подземный переход. При этом много нареканий – на работу «ГАИ», из-за того, что в течение нескольких часов не накрывали тело погибшего, и на него смотрели все проезжавшие в общественном транспорте, в том числе дети.

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