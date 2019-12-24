«За час после открытия ни одной протяжки»: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 декабря

Сегодня утром, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11840 человек и 1335 транспортных средств;

«Марьинка» – 9285 человек и 1365 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 10220 человек и 1665 транспортных средств;

«Гнутово» – 4850 человек и 1000 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12915 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 0/90;

«Новотроицкое» – 30/55;

«Гнутово» – 20/20.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Нина: «8:11. Машин до блоков. Пешая за туалетами».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Sharap: «5:51. На Каргиле ночующие от первого голубого туалета. Льгота на 10 машин ближе»;

Анна: «6:05. Может кому-то интересно: на Курахово в сторону Донецка в 5:40 (мск) машин 50 еще столько же пропусков для перевзов. Занимают очередь ночью»;

AlexUA: «7:39. Каргил в Украину. Общая очередь на мосту. Вместе с 3-м рядом 150 машин. Льготная под 100. Пешая очередь под 300 человек»;

Sharap: «8:40. Переночевал на Каргиле недалеко от первого туалета. За час после открытия ни одной протяжки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Людмила: «7:38. Еленовка: общая очередь заканчивается метров 100 не доезжая поворота»:

Виктор: «8:16. На Еленовке в сторону Украины потихоньку продвигаемся».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Дмитрий: 5:51. Стою в камышах, на середине. За мной уже до указателя машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.