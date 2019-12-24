RU
Все новости

В ДТП в Донецке пострадали два человека

24.12.19 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ДТП в неподконтрольном украинским властям Донецке пострадали 2 человека. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

23 декабря на ул. Краснофлотской в Калининском районе Донецка произошла авария: столкнулись легковые автомобили Honda Accord и Daewoo Lanos. В результате столкновения пострадали 2 человека.

Сотрудники «МЧС» обесточили автомобиль Honda, извлекли пострадавшую женщину 1986 года рождения и передали сотрудникам «скорой помощи» для госпитализации в «республиканский» травматологический центр.

О характере травм второго пострадавшего не сообщается.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк