В Донецке показали, сколько людей пришло на открытие главной елки (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как выглядит украшенная к Новому году площадь Ленина, и сколько людей собралось на открытие главной елки на площади им. Ленина в центре города.

«Стиг Барди» прошелся по площади, показал количество людей, установленную елку и различные светящиеся конструкции. «Вообще, людей просто туча», – отметил дончанин.

Затем он направился в сквер возле площади Ленина, где на деревьях горит праздничная иллюминация. Дончанин рассказал, что рядом с площадью – небольшая ярмарка, где продают разнообразные новогодние сувениры, мыло ручной работы, пряники, мед.

В соцсетях дончанина благодарят за то, что он показал елку. Однако само праздничное оформление – критикуют: