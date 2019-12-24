В Донецке показали, сколько людей пришло на открытие главной елки (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как выглядит украшенная к Новому году площадь Ленина, и сколько людей собралось на открытие главной елки на площади им. Ленина в центре города.
«Стиг Барди» прошелся по площади, показал количество людей, установленную елку и различные светящиеся конструкции. «Вообще, людей просто туча», – отметил дончанин.
Затем он направился в сквер возле площади Ленина, где на деревьях горит праздничная иллюминация. Дончанин рассказал, что рядом с площадью – небольшая ярмарка, где продают разнообразные новогодние сувениры, мыло ручной работы, пряники, мед.
В соцсетях дончанина благодарят за то, что он показал елку. Однако само праздничное оформление – критикуют:
- «Игры TV»: «Донецк остановился в развитии, как при Украине отремонтировали город к Евро-2012, все так и осталось. В Мариуполе массово облагораживают город, за эти 5 лет в городе появилось множество объектов и проектов, которые уже реализованные и которые еще в процессе, их десятки, город развивается на глазах. Донецк отстал на 5 лет. Очень жаль»;
- «Донецкий парень»: «Честно, елка не очень... Уже, как бы, 2020 год. Могли бы что-то получше придумать»;
- Василий: «В миллионном городе новогодняя сцена как пгт…».