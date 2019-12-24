Украина и НАТО: Позитивные и негативные факторы влияния

Эксперты выяснили, какие позитивные факторы видят украинцы от вступления Украины в НАТО, и чем Украина может быть полезна Альянсу. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Украинцы считают, что в позитивном плане вступление в НАТО прежде всего отразится на отношениях с Европейским Союзом – 61%. Позитивный рейтинг обороноспособности и международной безопасности страны – по 56%. Позитивный рейтинг международного авторитета страны – 54% и работы предприятий оборонно-промышленного комплекса – 50%», – проинформировал он.

По его словам, 64% респондентов, которые считают негативным вступление Украины в НАТО, причиной негатива назвали ухудшение отношений с Россией. «Относительно влияния членства в НАТО на эффективность деятельности украинской власти взгляды разделяются достаточно равномерно. Это позволяет сделать вывод, что население достаточно нейтрально оценивает потенциальное влияние от членства в НАТО на внутренне политические процессы в Украине», – отметил Каракуц.

«Перспективная ценность Украины для НАТО – тут украинские граждане в первую очередь упоминают тот факт, что наше государство имеет многолетний опыт противодействия гибридной войне, который может пригодиться Альянсу (37%). Также отмечали опыт ведения оборонных военных действий в современных условиях – 28%, формирование, благодаря Украине буферной зоны между Востоком и Западом – 28%, получение территории для размещения собственных военных объектов – 27%», – рассказал эксперт.

Фото: иллюстрация итогов опроса

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны. В целом в Украине значительно увеличилась поддержка курса вступления в НАТО за последние 5 лет.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.