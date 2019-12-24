Эксперт оценил вероятность эскалации конфликта на Донбассе

В новом, 2020-м году больших изменений в ситуации на Донбассе не будет. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

По его словам, в новом году больших изменений, большого прогресса касательно ситуации на Донбассе ждать не стоит. «Вероятность эскалации конфликта низкая, как и вероятность подвижек в политической части. Будут периодические обстрелы на отдельных участках линии фронта. Будут, наверное, увеличиваться возможности для диалога, но не будут давать сразу практического результата», – говорит Менендес.

Он считает, что не будет реинтеграции «Л-ДНР» в Украину, как не будет интеграции и в Россию. «Они так и останутся непризнанными. Возможно, РФ несколько увеличит им помощь, но не думаю, что это особенно повлияет на общее благосостояние жителей неподконтрольных территорий», – отмечает эксперт.

На подконтрольных украинской власти частях Донетчины и Луганщины, по его словам, все будет проходить под знаком местных выборов. «Так что туда увеличат денежные вливания, что еще больше углубит разрыв между обычными гражданами, живущими по разные стороны линии разграничения», – сообщает глава аналитического центра «Институт региональной политики».

«В гуманитарном плане вряд ли что-то изменится: ситуация в "серой зоне" будет оставаться сложной, требующей повышенного внимания со стороны государства и международных гуманитарных организаций», – добавляет он.

Также Энрике Менендес выражает надежду, что будут выполнены обещания, данные на саммите в Нормандском формате, в том числе касательно открытия новых пунктов пропуска. «Возможны некоторые облегчения в транспортной и экономической блокаде неподконтрольных территорий», – прогнозирует он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Донбасс-2020: Прогноз для региона, живущего в режиме необъявленной войны».