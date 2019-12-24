Сводка из зоны ООС за 23 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника зафиксированы:

рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем;

недалеко от Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

у Васильевки – из стрелкового оружия;

в районе Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских военных зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: неподалеку от Пивденного – из крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по украинским позициям у Березового, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 4 единицы. Под огнем оказались Ясиноватая, село Спартак и поселок Старомихайловка на донецком направлении; поселки шахты 6/7 и Доломитное на горловском направлении; села Новоласпа и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.