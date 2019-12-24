Донбасс, Россия и Запад: Эксперт рассказал о вызовах для Украины в 2020 году

Турбулентность стран Запада не позволяет Украине сформировать качественную линию обороны по отношению к российской агрессии и продвинуться в вопросе мира на Донбассе. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Из этой линии обороны постоянно выпадают наши европейские партнеры в силу своей зависимости от глобальных процессов», – отметил он.

«Я бы не сказал, что Россия будет усиливаться в 2020 году. Но Россия воспринимает любые сложности Запада, как поле для возможностей, и действует не симметрично, а ассиметрично – всячески используя внутреннюю повестку дня европейцев для влияния на формирование общественного мнения, для вмешательств в избирательный процесс, для попыток создать группу лоббистов для пересмотра политики Европейского Союза в отношении РФ», – продолжил Кулик.

По его словам, Россия очень заинтересована и работает над снятием санкционного режима Евросоюза, хотя бы частично. «В 2020 году у России есть шанс повлиять на санкционный режим в отношении себя, но в основном – в отношении персоналий, ведь очень болезненным для России был вопрос персональных санкций и санкции в отношении технологий. Транзит технологий остается для них очень важным», – пояснил эксперт.

«Вся дискуссия и в рамках "Минска", и в рамках диалога России и Запада, и с отдельными странами, диалог с парламентскими группами в Европарламенте, в национальных парламентах всегда крутится вокруг того, чтоб они сделали первый шаг: "Покажите добрую волю Запада в отношении РФ, и тогда мы, возможно, пойдем на некие уступки и сдвинем процесс с места. Дайте нам смягчение санкционного режима, а мы будем работать уже в другой повестке". Это как мантра сейчас», – считает Кулик.

Директор Центра исследований гражданского общества уверен, что такая ситуация на международном уровне – это «достаточно плохой звоночек для Украины»: «Нам не удалось удержать в фокусе внимания свои проблемы. Не удалось удержать "картинку зла" из России. И это большая проблема, потому что мы окажемся один на один с циничным отношением Европы к Украине».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV