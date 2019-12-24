Или угрозы, или уголовное дело: Почему переселенцев заставляют возвращать выплаты

52 тыс. грн. – именно столько обязали вернуть переселенку из Донбасса Алину, которая обратилась за помощью к юристам правозащитной группы «СIЧ». В октябре 2014-го Алине назначили ежемесячную адресную помощь на покрытие расходов на проживание и оплату коммунальных услуг. Помощь она получала с 27 октября 2014 года по 29 января 2017, сообщает правозащитная группа «СIЧ».

Впоследствии Управление социальной защиты населения обязало женщину вернуть все средства. Причиной стало то, что Алина не указала, что имеет в собственности ¼ часть квартиры в Каменском.

Поскольку переселенка не знала юридических тонкостей назначения выплат, то постепенно вернула государству 28 000 гривен. Но в дальнейшем, воспитывая двоих детей, она не имела такой возможности. Тогда Управление социальной защиты обратилось с иском в суд и жалобой в прокуратуру. Против переселенки открыли уголовное производство.

Правозащитники разобрались, почему действия должностных лиц были неправомерными, а женщина не должна была возвращать средства

«Когда Алина обратилась за назначением пособия в 2014 году, тогда действовала еще старая редакция Постановления №505. Отказать в выплатах могли только, когда кто-либо из членов семьи имел во владении жилое помещение, расположенное на подконтрольной территории. Но Алина не владела помещением, а лишь частью – ¼ квартиры, в которой не проживала. То есть, она имела законное право получать денежные выплаты, тогда как изменения в Постановление вступили в действие только в мае 2017 года. Помощь женщина перестала получать еще в январе. Поэтому действия чиновников управления соцзащиты являются неправомерными и грубо нарушают права переселенки», – пояснила юристка Общественной приемной УХСПЧ при ОО «СIЧ» Ксения Онищенко.

По ее словам, в новой редакции Постановления уже появилась информация, что отказать в выплатах могут, когда переселенец, или кто-либо из членов семьи имеет во владении жилое помещение / или «долю жилого помещения». Однако закон не имеет обратной силы, и в старые правовые отношения нельзя вносить новые нормы.

«Мы знаем, что Алина – не единственная переселенка, которая столкнулась с некомпетентными действиями должностных лиц. ВПЛ, которые не разбираются в юридических тонкостях, методом запугивания и психологического давления заставляют возвращать деньги, а если не получается – открывают уголовное производство», – отмечает она.

Дело же, которое открыли против переселенки, по мнению юристки, должны закрыть за отсутствием состава преступления и доказательств вины. Это всего лишь еще один инструмент давления на переселенцев. Ксения Онищенко в таких ситуациях советует ни в коем случае не паниковать и обращаться за помощью правозащитников.