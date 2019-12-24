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В Донецкой области семья из трех человек отравилась бытовым газом

24.12.19 10:36

В Краматорске семья из трех человек отравилась бытовым газом. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«23 декабря в 8:15 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. Гарматная в г. Краматорск Донецкой области», – говорится в сообщении.

В результате отравления бытовым газом была госпитализирована семья из 3 человек – родители и 14-летний ребенок. Состояние взрослых – средней тяжести, а состояние ребенка – удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

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