Переговоры по Донбассу: В 2020 году украинские власти могут сменить тактику

Во второй половине 2020 года украинским властям придется менять тактику переговоров с Россией по Донбассу, потому что РФ, скорей всего, на компромиссы не пойдет. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Восприятие Украины, восприятие конфликта на Донбассе у Путина не изменились, поэтому я и не жду никаких изменений», – сказал он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году снова попытается достичь прогресса в переговорах с Россией по Донбассу, но поймет, что со стороны президента РФ Владимира Путина нет желания идти на реальные компромиссы.

«Тогда придется менять тактику. Скорей всего, это произойдет в конце года или осенью 2020 года. Могут быть разные варианты: возврат к идее миротворцев, обсуждение каких-то других альтернативных сценариев урегулирования конфликта. Например, с акцентом на восстановление экономических связей, но без политического урегулирования. На мой взгляд, это один из возможных конструктивных путей, но опять же – готов ли к этому Путин», – продолжил Фесенко.

«Теоретически возможен сценарий замораживания, когда военные действия прекратятся, но раскол Донбасса на украинскую и пророссийскую, сепаратистскую части сохранится. И возможен более жесткий сценарий… Возможен вариант непродления действия закона об особом статусе в конце 2020 года. Зеленский может пойти ва-банк и не продлевать его. Скажет: "Ну, раз тупик, раз та сторона не хочет идти на выполнение Минских соглашений, мы не продлеваем". И могут не выйти из Минских соглашений, а приостановить в них участие или их действие. Это очень рискованный сценарий», – добавил политолог.

Эксперт считает, что в 2020 году в Украине будет продолжаться внутреннее политическое противостояние по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и мирных переговоров по этой теме, но достичь широких компромиссов с Россией не удастся.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV