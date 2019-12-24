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В Донецкой области жителям поселков вдоль линии разграничения окажут помощь

24.12.19 10:57
Фото: ADRA Ukraine
Фото: ADRA Ukraine

Для жителей поселков вдоль линии разграничения в Донецкой области: Гранитное, Орловское, Старогнатовка, Новогригорьевка, Тарамчук, Черненко, Гнутово, Верхнеторецкое, Бердянское АДРА Украины начинает проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает АДРА Украины.

Отмечается, что помощь будет предоставляться людям, проживающим в серой зоне, а также вынужденным переселенцам.

Поддержка будет оказана:

  • людям пожилого возраста без опекунов;
  • людям с инвалидностью;
  • больным людям;
  • одиноким родителям;
  • многодетным семьям (3 и более детей);
  • малообеспеченным семьям;
  • семьям с разрушенными или поврежденными домами (в результате конфликта);
  • людям, которые потеряли члена семьи в результате конфликта;
  • семьям, которые потеряли источник дохода из-за конфликта.

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