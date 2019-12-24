В Донецкой области жителям поселков вдоль линии разграничения окажут помощь

Для жителей поселков вдоль линии разграничения в Донецкой области: Гранитное, Орловское, Старогнатовка, Новогригорьевка, Тарамчук, Черненко, Гнутово, Верхнеторецкое, Бердянское АДРА Украины начинает проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает АДРА Украины.

Отмечается, что помощь будет предоставляться людям, проживающим в серой зоне, а также вынужденным переселенцам.

Поддержка будет оказана: