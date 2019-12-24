По плану «Б» для Донбасса нужна широкая дискуссия, – политолог

В 2020 году Украине нужна широкая дискуссия о плане «Б» по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Я считаю, что в 2020 году нам нужна будет дискуссия не только о красных линиях – она уже началась. И, в принципе, здесь есть общее понимание: и у парламентской оппозиции, и у Зеленского я не вижу больших расхождений», – отметил он.

«Нам необходима дискуссия о плане "Б": не о компромиссах, а что делать, если Путин не пойдет на встречу, что весьма вероятно, как тогда решать проблему Донбасса. Какие варианты плана "Б" возможны? Потому что стена – это очень фигурально и физически не самая хорошая идея», – продолжил Фесенко.

По его словам, в сравнении с конфликтом в Израиле, у Израиля есть деньги на постройку фактической стены, а у Украины нет. «Лучше уменьшать военные действия и как-то решать гуманитарные проблемы. Я думаю, что в первой половине 2020 года расширят число гуманитарных коридоров [пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе]. Это тоже вполне возможно», – считает политолог.

«В целом – политически, системно конфликт сохранится и придется думать над планом "Б", искать, каким образом нам минимизировать негативные последствия этого конфликта», – резюмировал эксперт.

Владимир Фесенко убежден, что в 2020 году в Украине будет продолжаться внутреннее политическое противостояние по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и мирных переговоров по этой теме, но достичь широких компромиссов с Россией не удастся, поэтому во второй половине 2020 года украинским властям придется менять тактику.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV