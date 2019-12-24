Не предусмотрено законодательством: Юристы помогли переселенке с инвалидностью получить паспорт

Юристы Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC)помогли переселенке Маргарите Рыбалко решить сложнейшую проблему, связанную с получением ею паспорта, сообщает пресс-служба организации.

В 2013 году Маргарита, которая является жительницей Краматорска, получила физическую травму, которая привела к получению инвалидности I группы. В связи со сложным состоянием здоровья она стала маломобильной и требовала качественного ухода и медицинского лечения.

С началом вооруженного конфликта на территории Донецкой области семья Маргариты перевезла ее к родственникам в Волынскую область, где было возможно обеспечить ей безопасность и предоставлять медицинское обслуживание. Одновременно с этим, Маргарита зарегистрировалась по месту нового жительства как внутренне перемещенное лицо. Вскоре Маргарита достигла 25-летнего возраста и в соответствии с требованиями украинского законодательства, должна была обратиться в органы Государственной миграционной службы с запросом на вклеивание фотографии. Однако, из-за тяжелого состояния здоровья, она не могла провести соответствующую административную процедуру.

По возвращении в Краматорск, семья Маргариты столкнулась с новой проблемой, а именно с невозможностью получения паспорта, поскольку место регистрации проживания девушки осталось в Волынской области. Эта проблема привела к существенному усложнению ее социального положения, поскольку без паспорта она не могла реализовывать свои права, а также оформить надлежащие льготные выплаты: пособие по инвалидности, субсидию, бесплатные лекарства и прочее. Для получения паспорта закон требовал от нее физически появиться по месту регистрации в Волынской области и изменить место регистрации. Учитывая ухудшение состояния его здоровья это было невозможно.

Понимая сложность проблемы Маргариты и отсутствие в действующей административной процедуре получения паспорта обстоятельств ее жизненной ситуации, юристы Норвежского совета по делам беженцев провели многочисленные переговоры с представителями Государственной миграционной службы, были направлены и решения проблемы девушки. В результате сложного процесса поиска решения, Государственная миграционная служба удовлетворила обращение Маргариты и дала разрешение на получение паспорта по месту фактического проживания в Донецкой области.

Этот случай пока, скорее исключение из общей ситуации с обеспечением прав лиц с инвалидностью, которые сталкиваются с дополнительными обременениями в связи с вооруженным конфликтом. Жизненные ситуации, в которых оказываются эти люди, требуют оперативного решения и поиска нестандартных подходов со стороны представителей власти.

Поэтому NRC призывает представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления искать оптимальные пути решения проблем лиц с инвалидностью, которые так или иначе пострадали от вооруженного конфликта и выстраивать варианты урегулирования противоречий с ними.

Консультацию и правовой помощи по вопросам, связанным с восстановлением паспортных документов, можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев в Северодонецке, Краматорске, Курахово и пгт Станица Луганская или по телефону «горячей» линии: 0800302007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).