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В Донецке убили мужчину

24.12.19 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке убили мужчину. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Кировского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя с многочисленными травмами. Правоохранители по "горячим следам" задержали ранее судимого злоумышленника. Действия подозреваемого подпадают под санкции ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 6 сообщений о преступлениях, в том числе 2 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов и 1 попытку реализации наркотических средств.

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