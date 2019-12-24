Светящийся шар достигает второго этажа: Блогер показал предновогодний Краматорск (Видео)

В Краматорске к Новому году украшены две большие елки, на площади Мира и улицах города установлены различные светящиеся композиции, всюду – праздничная иллюминация. Об этом рассказал блогер Максим Копачевский.

Блогер показал, как выглядит предновогодний Краматорск. В частности, Максим Копачевский продемонстрировал главную городскую елку на площади Мира, металлические конструкции в виде саней, шаров, арок, украшенные праздничной иллюминацией.

Мужчина прошелся по улице Триумфальной: ее перекрыли для автомобильного движения на время празднований. «На улице установили игрушки, здоровенные», – сообщил Максим.

Для понимания размеров и масштабов он рассказал об одной из конструкций: по словам блогера, светящийся шар достигает второго этажа. Горожане, в том числе дети, с удовольствием фотографируются на фоне таких композиций.

Помимо елки на площади Мира, большая елка украшена в Старом городе: в этом районе она живая, а не искусственная. «В Краматорске две главных елки. Одна находится в Старом городе – она настоящая, другая находится в Новом городе – и она искусственная», – сообщил Копачевский.

Напомним, 19 декабря в Краматорске зажгли главную елку города. А площадь Мира превратилась в настоящий сказочный городок.

Как сообщалось ранее, Славянск (Донецкая обл.) начали украшать к новогодним и рождественским праздникам с средины декабря. Сейчас этот процесс уже завершился и город принял предпраздничный вид. В вечернее время на центральной площади зажигаются огни на главной елке города.