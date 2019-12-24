Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД официально обнародован

Закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД) опубликован 24 декабря во газете Верховной Рады «Голос Украины». Парламент таким образом внес изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В перечень участников боевых действий включаются лица, находившиеся в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Этот статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Напомним, что 4 декабря Верховной Радой Украины во втором чтении был принят законопроект № 2045-1 о предоставлении добровольцам статуса УБД. За это после внесения правок и консультаций в парламенте проголосовали 329 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, более 300 тыс. человек в Украине получили статус УБД на Донбассе, из них только 160 человек – это добровольцы.