Отношения с Россией и Донбасс: Эксперт рассказал о тенденции 2019 года

Одной из основных тенденций 2019 года в Украине стала неопределенность в международных отношениях, в частности, в отношениях с Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Возникает закономерный вопрос – ради чего мы гнались за встречей в Нормандском формате, что нового мы узнали, чего не знали ранее? Путин рассказывает, что он никогда не пойдет ни на какие уступки – это было понятно еще до встречи», – сказал он.

По его мнению, личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Нормандском формате 9 декабря, «ничего не дала».

«Путин "пережил" Кучму, "пережил" Ющенко, "пережил" Януковича, "пережил" Порошенко, и, судя по всему, собирается еще троих Зеленских "пережить". Он живет в совсем другой парадигме ценностей. Его интересует только то, чтобы наша позиция смягчалась и все», – считает Голобуцкий.

Эксперт отметил, что ситуация в переговорах по Донбассу с Россией может вернуться к отсутствию диалога и привести к заморозке вооруженного конфликта, поскольку РФ не собирается идти на компромиссы: «Самое главное, что мы делали в этом году, и, надеюсь, будем делать в 2020 году: мы, наконец-то, начинаем разрабатывать концепцию, как нам жить дальше в ближайшие 20-30 лет, как нам дальше сосуществовать с ОРДЛО* и с оккупированным Крымом. Разные могут быть подходы».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей