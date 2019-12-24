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Шпионили за ВСУ: Двое информаторов «ЛНР» получили тюремные сроки (Фото)

24.12.19 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Двое жителей Луганской области получили тюремные сроки за то, что были информаторами незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, житель Новоайдарского района Луганщины передавал своему куратору в «ЛНР» информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ.

«После получения одного из сообщений была осуществлена попытка прорыва линии обороны ВСУ НВФ, который сопровождался артиллерийским обстрелом боевиков. В результате повреждены военные и гражданские объекты на подконтрольной Украине территории. Во время задержания информатора сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника боеприпасы и взрывные устройства», – говорится в сообщении.

«Другой источник боевиков, житель Лисичанска, выполнял задачи по сбору сведений о направлениях движения, местах дислокации, составе и численности военной техники ВСУ. Кроме того, по указанию кураторов "ЛНР", он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и в правоохранительных органах Украины. Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, гранату Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовалась для передачи боевикам разведывательной информации», – проинформировали в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Отмечается, что на судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Согласно приговору суда им назначено наказание по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а также ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Житель Новоайдарского района получил 5 лет тюрьмы, житель Лисичанска – 3 года и 3 месяца.

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