Как в исправительной колонии: Жители Ровеньков показали, как лечат детей в больнице (Фото)

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству Ровеньков (Луганская обл.) возмущаются условиями, в которых инфекционной больнице лечат детей. Фото одной из палат опубликовано в местной городской группе в социальной сети.

«Вляпались в инфекционку, а как будто какое-то ИК (исправительная колония – прим.) детская», – пишет автор фото.

Фото из соцсетей

Пост вызвал активное обсуждение.

Луиза:»Если честно, подумала что это СИЗО»;

Светлана: «Это шок, куда же вы смотрите власти то наши.… Куда же деньги гребете (неужели вы думаете, что людские проклятие вас не достанут, вы же не отмолитесь деньгами»;

Люда: «Дети городской власти уж точно туда не попадут. Для них есть вип-палаты. Это наши дети как второй сорт могут лечиться в таких условиях. И никому до этого нет дела»;

Светлана: «При Украине как раз начали ремонт там делать, фасад сделали, крышу перекрыли,и одно крыло начали делать. А нашим властям фонтаны в парке важнее, чтоб показуху устроить, смотрите как у нас все зашибись. А персонал там отличный»;

Светлана: «А помните, детскую поликлинику над стоматологией? Неплохой ремонтик там сделали, окна пластиковые поставили, плиточку постелили, тепленько всегда было, уютно. А сейчас педиатров и деток как скот в старую поликлинику согнали, обшарпанную, на полу плитка из 80-х годов, окна, двери оттуда же. Еще и рентген этажом ниже. Ремонтировали помещение для детей, а сидят там далеко не детские мордочки»;

Маргарита: «Тоже недавно лежали, персонал хороший, ремонт не они же делают, все говорят о гуманитарке, жили же без нее, для своих детей лекарства должны быть всегда. И когда попадаешь туда – не задумываешься, что там на стенах краска потрескалась, а быстрее бы ребенок выздоровел»;

Ольга: «Вот лежим сейчас в этой самой палате... И знаете, когда поступали, у ребенка была высокая температура. Совсем не до того, чтобы стены рассматривать. А девочки быстро все делают, и вежливо. Все хорошо объясняют и рассказывают. Отдельное спасибо, девочкам которые приносят еду. Они так мило предлагают! Ни в одном заведении с таким теплом не предлагают покушать. И радует сантехника, пластиковые окна, нормальный линолеум, хорошее отопление»;

Виктор: «Так было и в мирное время в инфикционке. Ничего не изменилось».

Также горожане предлагают собрать деньги на ремонт отделения.