Вернет ли Россия Украине контроль над участком границы на Донбассе, – мнение

Россия не заинтересована в возвращении Украине контроля над участком границы на неподконтрольном украинским властям Донбассе ни сейчас, ни в будущем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Мы проиграли войну – это абсолютно понятно, поэтому с нами договариваются о нашей территории. Мы даже элементарный вопрос суверенитета государства – вопрос границы не можем решить. И Россия никогда не даст нам возможности его решить, поскольку, если бы это была настоящая гражданская война, если бы это был гражданский конфликт, Россия не боялась бы потерять контроль над границей», – сказал он.

По его словам, в случае с гражданским конфликтом на Донбассе Россия бы понимала, что там есть политические, общественные и другие силы, которые будут поддерживать ее и после возвращения Украине контроля над участком границы.

«Но россияне прекрасно понимают, что как только они потеряют границу, все, кто действительно любит Россию, и сделал что-то плохое, они все исчезнут с этой территории, через месяц-два там появятся настоящие владельцы, квартир, машин, заводов, которые "отжали" в "ДНР" и "ЛНР"... И они прекрасно это понимают, что нет там гражданского конфликта, поэтому и нет решения этого вопроса с российской стороны», – подытожил Голобуцкий.

Эксперт считает, что ситуация в переговорах по Донбассу с Россией может вернуться к отсутствию диалога и привести к заморозке вооруженного конфликта, поскольку РФ не собирается идти на компромиссы, а Украине нужно думать о том, как жить ближайшие 20-30 лет с аннексией Крыма и сосуществовать с «Л-ДНР».