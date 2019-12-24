В Покровске полуторагодовалый ребенок проглотил крысиный яд

В Покровске (Донецкая обл.) с отравлением крысиным ядом госпитализирован полутогодовалый ребенок. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Вчера в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в приемное отделение детской больницы был доставлен полуторагодовалый мальчик, который возможно проглотил яд», – говорится в сообщении.

Мать ребенка рассказала, что в одной из комнат на полу находилась миска с зерном и крысиным ядом. Женщина отвлеклась на несколько минут, а когда вернулась в эту комнату, то увидела как ее сын что-то жует. Чтобы не случилось беды, родители немедленно самостоятельно привезли ребенка в Покровскую детскую больницу, где мальчику была оказана первая неотложная помощь. Затем его отправили на обследование в Краматорск.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство», которое наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.