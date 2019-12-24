На Луганщине выявили юношей, разрисовывавших стены наркорекламой (Фото)

На Луганщине полицейские обнаружили распространителей наркорекламы. Об этом сегодня, 24 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По данным ведомства, правоохранители выявили двоих юношей, которые на стенах зданий, заборах и в общественных местах Старобельска наносили надписи с рекламой наркотиков.

«При проведении личного досмотра у них было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета, внешне похожее на амфетамин, массой примерно 1 г, полиэтиленовые трафареты для нанесения надписей, баллоны с краской и резиновые хозяйственные перчатки. По предварительным подсчетам было установлено, что нарушители только за одну ночь оставили после себя около 150 надписей соответствующего содержания на стенах зданий», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Изъятое направлено на экспертизу, продолжается следствие.