Причина и следствие: Правозащитники помогли переселенцу установить связь заболевания с работой в шахте

В июне 2019 к юристам представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине обратился житель временно неподконтрольной украинскому правительству Кадиевки (Луганская обл.), который является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), с просьбой о помощи из-за отказа Главного управления Гоструда (ГУ Гоструда) в Луганской области создать комиссию по расследованию причин возникновения у него профессионального заболевания, сообщает пресс-служба правозащитной организации.

Отмечается, что мужчина всю жизнь работал во вредных условиях труда – проходчиком в шахтах Луганской области. Со временем у него ухудшилось состояние здоровья, из-за чего он был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у мужчины заболевание, возникающее в результате работы на шахте, вызванное систематическим вдыханием угольной пыли.

В марте 2019 года он получил медицинский вывод Центральной врачебно-экспертной комиссии Института медицины труда имени Ю. И. Кундиева, Национальной академии медицинских наук Украины, которым впервые было установлено, что заболевание является профессиональным. После этого было сделано сообщение о профессиональном заболевании (отравление), которое он направила во все соответствующие государственные органы, в том числе и в Главное управление Гоструда в Луганской области.

Получив сообщение о профессиональном заболевании, ГУ Гоструда в Луганской области прислала мужчине ответ, в котором отмечалось, что создание комиссии по расследованию причины возникновения профессионального заболевания является невозможным.

Причиной отказа стало то, что человек получил профессиональное заболевание во время работы на предприятиях, которые сейчас находятся на неподконтрольной правительству Украины территории, что делает невозможным рассмотрение этого ходатайства и решения его дела.

После этого мужчина решил обратиться в суду за защитой своих нарушенных прав. Юристами Представительства норвежского совета по делам беженцев в Украине было составлено исковое заявление, в котором была обоснована противоправность отказа создания этой комиссии.

В результате рассмотрения дела, Луганским окружным административным судом было вынесено решение по делу, которым был признан противоправным отказ ГУ Гоструда в Луганской области о создании комиссии по расследованию причин возникновения профессионального заболевания у истца. Суд обязал ГУ Гоструда в Луганской области создать комиссию по расследования причин возникновения этого профессионального заболевания.

Консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с подтверждением профессионального заболевания, полученного на предприятиях, которые находятся на неподконтрольной правительству Украины территории, можно получить в центрах правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев в Северодонецке, Краматорске, Курахово и пгт Станица Луганская или по телефону «горячей» линии: 0800302007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Все услуги Норвежского совета по делам беженцев предоставляются бесплатно.