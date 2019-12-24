С начала года полицейские остановили более 66 тыс. нарушителей дорожной безопасности

В течение этого года в Донецкой области произошло 930 аварий с пострадавшими. Среди погибших – трое детей. Всего погибли 106 человек, более 1 000 получили травмы. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Подчеркивается, что к трагедии приводит пренебрежение правилами дорожной безопасности как водителями, так и пешеходами.

Самые распространенные причины ДТП: нарушение правил маневрирования (водитель не включает указателей поворота, выезжает на встречную полосу), проезда перекрестков, превышение скорости, несоблюдение безопасной дистанции.

«Мы фиксируем много, на первый взгляд, незначительных нарушений, которые приводят к летальному исходу. Жизнь людей обрывается из-за неиспользования ремня безопасности, заезда за стоп-линию, проезда на красный сигнал светофора и тому подобное. В одном случае водитель вез своего ребенка, находясь за рулем в состоянии опьянения. Каждое правило дорожного движения написано кровью, и их нужно соблюдать», – отметил заместитель начальника управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Александр Вит.

С начала года полицейские групп реагирования остановили почти 4 000 нетрезвых водителей. Правонарушители привлечены к административной ответственности, предусматривающей штрафы от 10 200 гривен и лишение права управлять транспортом.

В всего задокументировано 66 822 нарушения правил безопасности дорожного движения.

Отмечается, что из-за высокого уровня аварийности полиция ввела новые подходы по профилактике травматизма на дорогах: интерактивные мероприятия с детьми в школах и детсадах, проект «Безопасное такси», применение спецприборов для блокировки колес транспорта нарушителей.

Кроме того, проведено около 20 отработок в районах, где отмечалось увеличение аварийности. В рамках профилактических мероприятий полицейские задокументировали 70 фактов нарушений, допущенных водителями такси.

«За два месяца нам удалось снизить уровень ДТП по сравнению с прошлым годом», – подытожил Александр Вит.

Полиция призывает соблюдать правила безопасности на дороге и не рисковать своей жизнью и жизнью близких.