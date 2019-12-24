Почему «формула Штайнмайера» пока не катастрофа для Украины, – мнение

«Формула Штайнмайера», на основании которой могут пройти выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе, пока не катастрофа для Украины, потому что она пока не работает. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Мы еще ничего не потеряли. Мы "формулу Штайнмайера" согласовали, но мы еще ничего не сделали для того, чтобы от нее были бы какие-то конкретные последствия, поэтому удалось немного этот пожар [с массовыми протестами в Украине] притушить и убедить людей, что это – не катастрофа. Сама по себе "формула Штайнмайера" о запуске закона об особом статусе – это не катастрофа», – отметила она.

По ее словам, Украина потеряет позиции, если к моменту проведения выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе не будет полностью контролировать там участок границы с РФ. «Поэтому говорить о том, что мы выберем легитимную власть, не приходится. Выбирать мы там будем только органы местной власти – местные советы, мэров, возможно, префектов – пока неизвестно, кого мы теперь там будем выбирать, когда в стране уже начинает одна система работать, а там – совсем другое», – отметила Золкина.

«При этом, к моменту, когда там будут проходить выборы, кто-то этой территорией должен управлять… "Формула Штайнмаейра" еще не начала работать, и может быть никогда не начнет, но, когда вы готовитесь к выборам, вы взаимодействуете с самопровозглашенными органами власти, а это неизбежно. Если вы не контролируете эту территорию и там происходят выборы, значит вы с кем-то их согласовываете, и вместе с кем-то их организовываете», – добавила эксперт.

Представитель фонда «Демократические инициативы» считает, что для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и инструментам достижения мира. Эксперт убеждена, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании ситуации на Донбассе и в 2020 году. Эксперт также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV