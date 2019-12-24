Пожар в интернате на Луганщине: ГБР проверяет действия должностных лиц ГСЧС

Действия должностных лиц Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области могли привести к гибели 4-х пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ведомство, досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГСЧС ведут следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске.

«22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела 4-х погибших пациентов. Важно: следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», – говорится в сообщении.

«Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи: в случае доказательства вины, должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 2-х до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», – заявили в ГБР.

Напомним, 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска. Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в Старобельском областном психоневрологическом интернате отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи, а кроме того, в сентябре этого года в этом же заведении произошел пожар.