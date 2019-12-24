Эксперт сообщил, при каком условии усилится разрыв связей с неподконтрольным Донбассом

Если украинским властям не удастся добиться пересмотра условий Минских соглашений, конфликт на Донбассе будет заморожен, а разрыв связей между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса усилится. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов.

По словам Семенова, вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе в настоящее время находится в подвешенном состоянии.

«С одной стороны, Зеленский пришел к власти как миротворец. С другой – мы видим, что по итогу встречи в Нормандском формате у Зеленского продолжают линию Порошенко по пересмотру ранее подписанных Минских договоренностей», – объяснил эксперт.

«В случае же, если украинской власти не удастся пересмотреть условия "Минска", помощник президента Ермак и министр иностранных дел Пристайко уже заявили о готовности к переходу к плану "Б" и возведении "стены" на границе с неподконтрольными территориями на Донбассе», – добавил он.

Семенов считает, что в связи с этим даже проведение следующей встречи в Нормандском формате весной 2020 года может оказаться под вопросом.

«Если стороны в ближайшие месяцы не договорятся об условиях мирного урегулирования, я прогнозирую заморозку конфликта по сценарию "Приднестровье 2.0". То есть, при урегулировании гуманитарных вопросов, облегчении пересечения линии разграничения, разведении войск и, частично, восстановлении экономических отношений, политическая часть конфликта останется неразрешенной», – сообщил директор Центра изучения украинской политики.

В этом случае, по его словам, разрыв связей между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса усилится. «Также Россия активизирует процесс интеграции "Л-ДНР" в свой состав (выдача российских паспортов, интеграция в экономическое пространство, унификация образовательных программ и т. д.)», – сказал Максим Семенов.

«Возможность эскалации конфликта мне кажется маловероятной. Ни одна из сторон конфликта не обладает ресурсами для пересмотра статус-кво», – добавил он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Донбасс-2020: Прогноз для региона, живущего в режиме необъявленной войны».