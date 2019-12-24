Эксперт назвал вопрос, который является камнем преткновения в переговорах по Донбассу

Ситуация на Донбассе развивается по сценарию заморозки конфликта. И этому есть причины. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

«В данный момент процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе развивается по сценарию заморозки конфликта. Это означает постепенную деэскалацию вооруженного противостояния при отсутствии политического урегулирования и реинтеграции», – объяснил эксперт.

По его словам, причиной такого положения вещей служит нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения от 2014 года и Комплекс мер от 2015 года в их буквальной трактовке. И нежелание российской стороны эту трактовку менять.

«Основным камнем преткновения является вопрос передачи контроля над границей. Фактически, украинская сторона предлагает вернуть ей границу "под честное слово" до проведения выборов», – рассказал Даниил Богатырев.

«В ответ на это Россия указывает, что при таком варианте не останется гарантий выполнения Украиной остальных политических пунктов (амнистии, внесения изменений в Конституцию об особом статусе, самих выборов и т. п.). Таким образом, налицо тупик политического урегулирования», – добавил он.

При этом, как отметил эксперт, сугубо военная деэскалация постепенно осуществляется, на что указывает разведение войск на 3 участках перед саммитом в Нормандском формате и договоренность о разведении еще на 3-х, достигнутая по итогам саммита.

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