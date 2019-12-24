Бесплатные завтраки остаются в прошлом: В Краматорске меняют систему школьного питания

В Краматорске решением управления образования с января 2020 года меняется система питания в школах. Отныне для школьников 1-4 классов вводится софинансирование с родителями. Но остаются бесплатные обеды для детей, относящихся к льготной категории, передает АКМЦ.

Главное новшество – это отмена бесплатного питания для младших школьников. Ведь все предыдущие годы местный бюджет платил за питание детей 1-4 классов. Теперь решили изменить подход к детскому питанию.

«Руководствуясь статьей 56 Закона Украины "Об образовании" мы должны обеспечить бесплатным питанием только детей льготных категорий Сейчас из местного бюджета на организацию школьного питания расходуется около 36 млн. гривен. Поэтому исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос. И решил, что с января 2020 года завтраки для школьников 1-4 классов будут предоставляться только при условии софинансирования с родителями. То есть родители платят 12,50 гривен в день, и столько же выделяется из городского бюджета», – отметила начальник управления образования Краматорского городского совета Марина Мозолева.

Если родители не будут доплачивать 12,50 гривен, то ребенок не получит завтрака вообще. То есть никакой мини-порции не предусмотрено. По словам Мозолевой, это невозможно в условиях действующего законодательства.

«Мы должны примерное двухнедельное меню согласовать с Главным управлением Госпродпотребслужбы. Поэтому мы должны учитывать 100-процентное выполнение пищевых норм», – пояснила она.

Новое примерное двухнедельное меню составлено по этим стандартам. Меню для учащихся льготных категорий на 107% превышает пищевую потребность. Меню, разработанное для учащихся 1-4 классов – превышает на 103%.

«Есть полное соответствие с нормативами. То есть, баланс белки / жиры / углеводы и количество килокалорий полностью выдержан. А меню на 12,50 гривен может и можно составить, но Госпродпотребслужба нам его не утвердит, это будет за пределами действующего законодательства», – объяснила начальник управления.

До этого нововведения краматорские дети питались на 13,90 гривен в день за счет местного бюджета. И только с сентября 2019 года родителям предложили доплачивать по 10 гривен в день – тогда ребенок получал завтрак по Клопотенко. То есть, меню было вкусным и немного больше. Но если родители не платили эти дополнительные 10 гривен, то их школьник все равно получал завтрак (на выделенные из бюджета 13,90 гривен). Теперь же без софинансирования дети питаться не будут.

Дети, относящиеся к льготным категориям, имеют право на бесплатный обед. Дети 1-4 классов, как правило, получают его в группе продленного дня. Школьники, обучающиеся в среднем или старшем звене, смогут воспользоваться правом на бесплатный обед.

При этом младшие школьники-льготники будут получать школьный завтрак только при условии софинансирования: при условии уплаты 12,50 гривен за день.

По словам Мозолевой, некоторые родители, даже имея право на льготы, не используют свои возможности.

«Право на льготы имеют не только малообеспеченные, это гораздо шире аудитория», – отметила руководительница управления образования.

100-процентную льготу на питание, в данном случае это бесплатные обеды для школьников любого возраста, имеют категории:

дети с инвалидностью,

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки,

дети из малообеспеченных семей (по справке с УТиСЗН),

дети из семей ВПЛ,

дети, родители которых принимали или принимают участие в АТО или ООС,

дети, родители которых являются ветеранами или участниками боевых действий,

дети погибших или умерших ветеранов войны,

дети, в семье которых воспитывается 6 или более несовершеннолетних детей,

дети работников внутренних дел, погибших при исполнении своих обязанностей.

Отдельно следует отметить школьников из многодетных семей, где воспитывается трое и более детей – эти семьи имеют 50-процентную льготу на питание. Такую же 50-процентную льготу имеют семьи, в которых двое или более детей посещают дошкольные учебные заведения.

Есть семьи, которые не относятся к категории льготников, но фактические доходы не позволяют им дополнительно платить за питание. В таком случае Мозолева советует обратиться с письменным заявлением к руководству школы. По решению педагогического совета такие дети могут питаться бесплатно.

«Решением Краматорского исполкома от 21 декабря 2016 мы предусмотрели социальную защиту семей, которые в этом нуждаются. Например, семья не может предоставить справку из управления труда и социальной защиты, она является малообеспеченной. Потому что совокупный доход членов семьи немного превышает нормативы, например, на 100-200 гривен. А в школе очень хорошо знают семью. И понимают, что дети действительно нуждаются в этой социальной защите. Мы предположили, что по решению педагогического совета школы или детского сада таким детям устанавливается льгота 100%», – пояснила она.

И если в Краматорске более 2 000 льготников, то по решению педсовета бесплатное питание получают примерно 5%, то есть где-то 100 детей.

Повышение стоимости питания связывают, в первую очередь, с улучшением качества блюд. Исполнительный директор комбината детского питания «Вкус» Алла Кущ отметила, что в обновленное меню включены блюда из справочника Евгения Клопотенко: среди блюд появляются куриные наггетсы, рис паэлья, чай каркаде, используются новые приправы.

При этом лишь несколько школ Краматорска смогли попробовать обновленное меню с сентября 2019 года. Ученики других учебных заведений блюда по Клопотенко еще не пробовали. Поэтому у родителей младших школьников будет выбор: либо платить примерно 250-275 гривен в месяц за школьные завтраки, или отказываться и давать ребенку с собой ланч-бокс.