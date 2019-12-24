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В зоне ООС: Пограничники-контрактники приняли присягу (Фото)

24.12.19 15:48
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Сегодня, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил состоялись торжества по случаю принятия военной присяги контрактниками Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-центр ООС.

Перед принятием присяги военнослужащие прошли обучение и получили практические навыки выполнения боевых задач на линии разграничения. Особое внимание в подготовке было уделено формированию навыков во владении оружием, тактики пограничной службы и правил предоставления домедицинской помощи.

После завершения торжеств новоиспеченные защитники направились в расположение своих подразделений, непосредственно выполняющих задачи вблизи линии разграничения.

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

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