В зоне ООС: Пограничники-контрактники приняли присягу (Фото)

Сегодня, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил состоялись торжества по случаю принятия военной присяги контрактниками Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-центр ООС.

Перед принятием присяги военнослужащие прошли обучение и получили практические навыки выполнения боевых задач на линии разграничения. Особое внимание в подготовке было уделено формированию навыков во владении оружием, тактики пограничной службы и правил предоставления домедицинской помощи.

После завершения торжеств новоиспеченные защитники направились в расположение своих подразделений, непосредственно выполняющих задачи вблизи линии разграничения.

