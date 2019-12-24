Пытал украинских военнопленных: Участника НВФ «ДНР» вызвали на допрос в ГПУ

Гражданину России, который в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» пытал украинских военнопленных, сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, участника НВФ «ДНР» подозревают по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными).

По данным следователей, участник НВФ «ДНР», известный по позывному «Москва», в течение сентября 2014 года – мая 2015 года, действуя по предварительному сговору группы лиц с российскими военными, непосредственно участвовал в боевых действиях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта, вел пропагандистскую работу, публикуя пророссийские статьи, изготовлял видеоматериалы и размещал их в интернете.

«Также он в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта, для получения данных военного характера», – сообщили в Генпрокуратуре.

Подозреваемого вызвали на допрос в ГПУ на 2 января 2020 года для проведения следственных действий. «В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу. Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы», – добавили в ГПУ.