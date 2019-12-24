Переселенцам до конца года обещают купить 60 квартир

Казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для ВПЛ, а именно 70% субвенции, которую государство направляет местным бюджетам для покупки квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Речь идет о программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Еще одна очень важная победа, как говорится, под елку! В 60 квартир и 1 жилой дом смогут заселиться семьи ВПЛ в этом году. Только что Казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для ВПЛ», – отметила министр Оксана Коляда.

В общем средства пошли в 12 городов и поселков, которые присоединились к этой программе. Больше всего квартир будет приобретено в Мариуполе (40 штук), а также 6 квартир в Житомире, остальные приобретаются на Львовщине, в Донецкой и Харьковской областях.