Рекордная цифра: В Мариуполе приняли бюджет развития

Сегодня, 24 декабря, в Мариуполе приняли рекордный бюджет развития. Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время XLVІІІ сессии городского совета, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Так, депутаты проголосовали за «Программу экономического и социального развития Мариуполя на 2020 год». Потенциальный бюджет развития составляет более 3 млрд грн.

Как заявил директор департамента по вопросам экономики городского совета Евгений Бодягин, Мариуполь остается крупнейшим промышленным центром региона. В нем производится более половины промышленной продукции. Также наблюдается устойчивое развитие по объему розничной торговли и рост количества субъектов предпринимательской деятельности. «Благодаря этому увеличивается количество официально трудоустроенных работников. Это говорит об эффективной совместной работе по легализации труда. Увеличивается фонд оплаты труда. Прогнозируемо он составит 1,5 млрд грн на следующий год», – сказал Бодягин.

По информации пресс-службы, бюджет развития на следующий год принято на уровне 1 млрд 200 млн грн. Ожидаемый бюджет, при получении субвенции из государственного бюджета и кредитных средств, по уже подписанным соглашениям – 2 млрд 600 млн грн. Потенциальный, за счет уже подписанных соглашений, но за еще не разработанными графиками поступлений средств – более 3 млрд грн.

«Цифра бюджета развития рекордная для Мариуполя. Это результат нашей совместной работы направленной на развитие города. Мы стали открытыми, прозрачными и, благодаря этому, смогли привлечь иностранные инвестиции. Теперь наша главная ответственность – реализовать такой бюджет», – сказал Вадим Бойченко.