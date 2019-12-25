В формате образовательного сериала: Граждан Украины будут учить цифровой грамотности

Правительство Украины запускает 21 января 2020 года Национальную программу цифровой грамотности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук совместно с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, сообщает Правительственный портал.

«Мы делаем еще один важный шаг – шаг к преодолению цифрового неравенства в Украине. Необходимые цифровые навыки должны быть доступны всем. Для этого 21 января стартует национальная программа по цифровой грамотности», – заявил Гончарук.

Так, команда Министерства цифровой трансформации представила результаты первого в истории Украины социологического исследования цифровых навыков украинцев и концепцию проекта «Действие: Цифровое образование». Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, 53,5% украинцев находятся ниже отметки «средний уровень» в вопросах цифровой грамотности.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в программе правительства указана амбициозная цель – научить минимум 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем, 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет. «Цель абсолютно реалистичная – у нас уже подготовлен конкретный план действий, как этого достичь. Мы создаем онлайн-платформу с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Кроме этого, мы налаживаем сотрудничество с ЦПАУ, библиотеками, частным сектором, школами и университетами. Планируем создание собственной сети оффлайн-хабов, чтобы охватить программой как можно больше людей», – сказал он.

В министерстве отмечают, что запуск этой онлайн-платформы – это «историческое событие, которое станет началом цифрового прорыва Украины».

Так, на Национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса:

базовый курс по цифровой грамотности;

цифровая грамотность для учителей;

курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей».

Впоследствии на онлайн-платформе появятся продвинутые курсы для различных специализаций, курсы свитчеров, lifestyle-курсы, курсы новых цифровых профессий.

Обучение на курсах будет в эксклюзивном формате – образовательный сериал. Вместо уровней будут сезоны, а вместо уроков – образовательные серии с участием экспертов и популярных людей.

Послами цифровой образования станут украинские звезды: Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак, Мария Ефросинина.