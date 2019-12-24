В трех городах Луганщины появились мобильные посты полиции

На территории трех городов Луганской области – Северодонецка, Лисичанска и Рубежного – организованы мобильные передвижные посты полиции. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«С целью стабилизации уровня аварийности на дорогах и отдельных проблемных участках, организованы целевые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, которые могут привести к осложнению ситуации безопасности дорожного движения. Мобильные посты в составе патрульных полицейских и работников сектора реагирования полицейских Старобельского, Кременского и Новоайдарского отделений полиции сосредоточены на выявление правонарушений, которые могут привести к ДТП», – говорится в сообщении.

Как уточняется, особое внимание будет уделяться выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также не обойдут вниманием профилактику детского травматизма на дорогах.

Мобильные передвижные посты полиции будут действовать до 29 декабря.