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В трех городах Луганщины появились мобильные посты полиции

24.12.19 17:42
Фото: Патрульная полиция Луганской области
Фото: Патрульная полиция Луганской области

На территории трех городов Луганской области – Северодонецка, Лисичанска и Рубежного – организованы мобильные передвижные посты полиции. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

«С целью стабилизации уровня аварийности на дорогах и отдельных проблемных участках, организованы целевые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, которые могут привести к осложнению ситуации безопасности дорожного движения. Мобильные посты в составе патрульных полицейских и работников сектора реагирования полицейских Старобельского, Кременского и Новоайдарского отделений полиции сосредоточены на выявление правонарушений, которые могут привести к ДТП», – говорится в сообщении.

Как уточняется, особое внимание будет уделяться выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также не обойдут вниманием профилактику детского травматизма на дорогах.

Мобильные передвижные посты полиции будут действовать до 29 декабря.

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