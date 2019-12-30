Вывезли пасеку под обстрелами: Как переселенцы на новом месте продолжили дело четырех поколений

В Каневе (Черкасская обл.) семья переселенцев Алексей и Анастасия Конюши из временно неподконтрольного украинской власти Луганска продолжают дело прадедов – занимаются пчеловодством, а также создали собственный бренд, под которым продают крем-мед, свечи и косметику.

Алексей и Анастасия пасечники в четвертом поколении, поэтому любовь к пчелам у них с детства. «Будут пчелы – будет и мед», – так говорят в их семье, настоящей династии пасечников.

Алексей является пчеловодом в четвертом поколении. Еще его прадеды имели пасеки, а родители 35 лет занимались пчеловодством. Прадеды Алексея изготавливали много продукции из меда, и даже экспортировали за границу. «Так это переходило из поколения в поколение, и мы также с мужем решили заняться пасекой. Сначала это не было основным видом деятельности. Алексей был профессиональным футболистом и играл за луганскую "Зарю". Поэтому с детства он упражнялся с мячом и наблюдал, как отец работает на пасеке. Родители выкупили в 2000 году 300 ульев в поселке Фабричном Луганской области. И мы также занялись пчеловодством в Луганске», – рассказала Анастасия.

По ее словам, все перевернуло лето 2014 года. «Мы поехали к друзьям в Киев и уже не вернулись. Все наши вещи нам передали знакомые, но пчелы остались. Только летом следующего года нам удалось вывезти 30 ульев грузовиками. Другие пострадали от обстрелов», – вспоминает переселенка.

Семья часто меняла место жительства. Сначала был Киев, потом Ужгород, Кривой Рог. Потом жили в селе на Полтавщине. «Мы искали место, где могли бы осесть не только мы, но и пчелы. Впоследствии узнали, что Канев славится цветом акации. Поэтому и решили переехать туда. Так мы начали развивать пасечничество и расширяться. Сейчас у нас уже 200 семей. Рядом живут родители Алексея, имеют свою часть ульев в общей пасеке. Они являются дипломированными пчеловодами и передают нам свои знания», – рассказала Анастасия.

Сначала семья занималась только пчеловодством, а затем начали изготавливать продукцию, подарочные наборы и поняли, что на это есть спрос. Так был создан и собственный бренд. Кроме меда Конюши также производят восковые свечи, бальзамы для губ на основе меда. А также продают маточное молоко – вещество, которым пчелы кормят личинок и маток. Его считают биостимулятором для спортсменов, полезно для иммунной, сердечно-сосудистой, нервной системы.

«Как-то я наткнулась на видео в интернете и узнала о крем-меде. На специальном оборудовании твердый мед вымешивается, пока не станет легким. Так продолжается несколько дней. Мед становится такой легкой массой и на протяжении года не твердеет. Затем мы смешиваем его с сухофруктами, орехами, ягодами и шоколадом. Это все фасуем в баночки по 50, 100 или 200 граммов», – добавила Анастасия.

По словам переселенки, самым большим вызовом для них стали аграрии и поиск чистого поля для пчел. «Дело в том, что фермеры травят поля некачественными химикатами. А если пчела сядет на яд, то и пасека может погибнуть. В этом году было много такой ситуаций у пчеловодов Украины. Чтобы обезопасить себя, мы зарегистрировали пасеку в сельском совете. Поэтому в каждом населенном пункте, куда мы выезжаем с пасекой, мы регистрируемся, что будем в таком-то месте столько-то времени. Поэтому, когда есть какие-то обработки полей – нам сообщают. Дело в том, что мы меняем за лето минимум три места. Потому что есть разные медосборы. Первый – белая акация, она зацветает в мае. После этого цветет липа – мы едем в другое место, а дальше переезжаем за гречкой или подсолнечником. Это кочевое пчеловодство. Мы ездили в Сумы, Кировоград или Кагарлицкий район Киевской области за подсолнухами. Сотрудничество с фермерами в любом месте выгодно для обоих. Ведь мы получаем мед, а они благодаря пчелам увеличивают урожайность подсолнечника», – объяснила она.

Также семья пчеловодов получила грант и 50 тыс. грн от одного из украинских агрохолдингов. На них закупили ульи, пчел, а также оборудование. Сейчас арендуют цех в Каневе с конвейерной лентой и дозаторами для автоматической фасовки, где производят продукцию. «Также мы ведем переговоры с супермаркетами. Уже можно купить наш мед в Сильпо в "Лавке традиций". 800 кг нашего меда поехало в Арабские Эмираты. Алексей сотрудничал с другими пчеловодами и они вместе экспортировали мед. Планируем сейчас расширять пасеки и выйти на иностранный рынок», – поделилась планами Анастасия.

Источник: #ШоТам