В «ЛНР» распускают слухи о закрытии КПВВ: В Станице Луганской – ажиотаж и огромные очереди

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) распространяют в «ЛНР» неправдивую информацию о якобы закрытии Украиной контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Оккупанты вновь пытаются дестабилизировать обстановку в Станице Луганской и вокруг КПВВ. Как и много раз до этого, они распространяют слухи о якобы закрытии Украиной КПВВ "Станица Луганская". Конечно, это ложь оккупантов», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, такие сплетни приводит к ажиотажу среди населения, проживающего на временно неподконтрольной украинской власти территории, и как следствие – огромным очередям на КПВВ, к банкоматам, в магазинах и к услугам государственных учреждений в Станице Луганской.

Как отмечается, КПВВ «Станица Луганская» работает в штатном режиме, ежедневно, без выходных и праздничных дней, согласно зимнему расписанию. Все государственные учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, в праздничные дни КПВВ Донбасса будут работать в штатном режиме с возможностью продления пропускного режима на час или полчаса в случае возникновения необходимости.