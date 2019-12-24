Молодые учителя получат единовременную выплату в размере 21 тыс. грн, которую ввел Кабмин, в конце 2020 года. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает «Укринформ» .

« По сравнению с бюджетом 2019 года (на зарплаты учителям, – ред.) бюджет 2020 года вырос более чем на 10 млрд грн. Но повышение в условиях повышенного бюджета мы смогли сделать существенно для одной категории, которая на данный момент является одной из наиболее уязвимых, – это молодые учителя. Это те, кто не имеют достаточного опыта работы в школе и, соответственно, не имеют различных доплат, например, за стаж. Поэтому мы ввели возможность им получать единовременную годовую материальную выплату, которую они получат в конце года», – сказала Новосад.