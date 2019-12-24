Молодые учителя получат единовременную выплату в размере 21 тыс. грн, которую ввел Кабмин, в конце 2020 года. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает «Укринформ».
«По сравнению с бюджетом 2019 года (на зарплаты учителям, – ред.) бюджет 2020 года вырос более чем на 10 млрд грн. Но повышение в условиях повышенного бюджета мы смогли сделать существенно для одной категории, которая на данный момент является одной из наиболее уязвимых, – это молодые учителя. Это те, кто не имеют достаточного опыта работы в школе и, соответственно, не имеют различных доплат, например, за стаж. Поэтому мы ввели возможность им получать единовременную годовую материальную выплату, которую они получат в конце года», – сказала Новосад.
Она отметила, что Министерство образования и науки к 1 апреля 2020 года разработает предложения к реформированию системы заработных плат учителей. «Начать сначала с того, чтобы оптимизировать систему различных надбавок и премий, которые составляют львиную долю зарплаты учителя. Здесь речь идет не о том, чтобы что-то сократить. Мы (министерство) платим только оклад с субвенции и за престижность труда, а на местах бывают разные надбавки. Речь идет о том, чтобы сделать ситуацию, когда манипулирование надбавками и премиями будет невозможно. И ситуация, когда надбавки составляют 70% общей суммы, которую получают учителя на руки, является неадекватной. Поэтому мы хотим сделать большой оклад – перенести все надбавки и премии в большой оклад, и сделать систему такой, когда учитель получает 70% всего объема своей заработной платы из оклада, а другое надбавками», – подчеркнула министр.