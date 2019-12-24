НВФ прицельно обстреляли жилой дом на участке разведения в Золотом, – ГПУ (Фото)

В Золотом-4 (Луганская обл.) на участке разведения сил и средств незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли жилой дом. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Так, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ, зафиксировали нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими вооруженных сил РФ и членами незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», которые ведут артиллерийские обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

«Задокументирован факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 года Золотого-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведение войск, из города Первомайск, который является временно оккупированной территорией Луганской области, пророссийскими террористическими силами», – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия прокуроры ГПУ обнаружили поврежденный жилой дом. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины калибра 82 мм.

Как отметили в прокуратуре, принимаются меры по установлению причастных к обстрелам, а полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.