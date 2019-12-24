Е-квитанции: В Украине запустили сервис безбумажных квитанций

В Украине запустили пилотный проект Сheck, благодаря которому можно будет платить и проверять квитанции об уплате за различные услуги без бумажных квитанций. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Только что мы запустили сервис check.gov.ua – официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрыми печатями», – написал Дубилет.

По его словам, сейчас при оплате госуслуг (получение паспорта, авто и т. д.) у украинцев требуют квитанцию ​​из банка, поэтому обычно нельзя заплатить через Интернет-банк или мобильное приложение.

Министр подчеркнул, что благодаря сервису есть возможность вместо бумажной квитанции предоставлять просто ее код, а тот, кто проверяет платеж, должен зайти на check.gov.ua и ввести этот код. «Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги», – пояснил Дубилет.

Он отметил, что в настоящее время к сервису подключены 2 банка – «ПриватБанк» и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время. «В течение месяца мы вместе с другими министерствами изменим должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг. Я отдельно напишу, когда это случится. В будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы. Будем здесь работать вместе с Минцифрой», – добавил Дубилет.

Он уточнил, что будет также запущена «горячая линия», куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Кроме того, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, украинцы смогут воспользоваться сервисов в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ) уже в ближайшие дни.

«Уже через несколько дней ЦПАУ уже не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можете пользоваться и в дальнейшем. Это ваш выбор!» – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По информации пресс-службы Кабмина, необходимое программное обеспечение уже разослано в ЦПАУ и банки. До полноценного запуска осталось несколько дней.